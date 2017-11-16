Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan sanığa 4 yıl 2 ay hapis

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Ali Aligül'ün cezası belli oldu.

Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Ali Aligül ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, Aligül'ü "yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde sanığın gece vakti Müjdat Gezen Sanat Merkezine giderek elinde bulunan şişedeki benzini, binanın öğrenci giriş kısmına dökerek yangın çıkardığı belirtilmişti.

İddianamede, Aligül'ün "yakıcı ve yanıcı madde kullanarak yakmak suretiyle mala zarar verme" ve "yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından 1 yıl 2 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Öte yandan iddianamede, Aligül'ün işlediği suçların TCK'nın 29. maddesindeki "haksız tahrik" suçu kapsamında değerlendirilerek cezada indirim yapılması da isteniyordu.

Kaynak: AA