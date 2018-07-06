Mühürlü iş yerinde kumar oynarken yakalandılar

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik ve Önleyici Hizmetler şubeleri ekipleri, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde uygulama yaptı.

Kentin giriş ve çıkışlarında da uygulama noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları arayarak sürücülerin kimliklerini tek tek kontrol etti.

Asayiş şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip de uygulama sırasında Hoşnudiye Mahallesi Vural sokakta faaliyet gösteren ve daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen 2 iş yerine elde edilen istihbarat doğrultusunda operasyon yaptı.

Operasyonda, mühürlü binada kumar oynadıkları belirlenen 123 kişi hakkında 227'şer lira para cezası uygulandı, iş yeri sahipleri ise gözaltına alındı.

İş yerindeki tombala makinesi ve kumar malzemelerine de el konuldu.

Kaynak: AA