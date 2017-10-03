Mühürlü dernek binasında kumar oynarken yakalandılar

Eskişehir'de daha önce de aynı gerekçeyle mühürlenen dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 85 kişiye 227'şer lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik ve Önleyici Hizmetler Şubesi ekipleri, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir-Afyonkarahisar karayolları, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde uygulama yaptı.

Kentin giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturan polis ekipleri, araçlarda arama yaparak sürücülerin kimliklerini kontrol etti.

Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, uygulama sırasında İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak'ta faaliyet gösteren ve daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir derneğe ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, mühürlü dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 85 kişi ile 2 dernek yöneticisi gözaltına alındı, tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan 85 kişi, 227'şer lira ceza verilerek serbest bırakıldı. Dernek yöneticisi 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.