Muhtar adına çıkardığı hatta ByLock yüklemiş

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun'da 2 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında olan ve FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen vergi denetmeni R.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya'da görevli olduğu birimde gözaltına alınan R.D.'nin kullandığı ByLock yüklü hattın, Ceyhan ilçesindeki bir muhtar adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Zanlı rica etmesiyle, tanıdığı muhtarın çıkardığı hattı kendisine verdiğini, daha sonra "sohbet ablasının" bu hatta ByLock yüklediğini ileri sürdü.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek itiraflarda bulunan R.D., sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşi de ByLock'tan tutuklanmıştı

Zanlının kocası eski vergi müfettişi U.D. de daha önce, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen ve 21 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklanmış, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diğer zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA