Muhtaç aileye kömür yardımı Resmi Gazete'de

Bedelsiz kömür dağıtımı, Bakanlar Kurulu kararı ile, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere, talep üzerine yapılacak.

Dağıtılacak kömür miktarının belirlenmesinde bölgenin iklim koşulları, kömürün ısıl değerleri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları dikkate alınacak.

Karar kapsamında 2018 yılında vakıflara yapılacak kömür sevkiyatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca belirlenecek kriterlere göre yapılacak.

Dağıtım, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde olacak.



Kaynak: TRT Haber