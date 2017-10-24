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Mühimmat deposu patlamasına ilişkin dava görülmeye başlandı

5 Eylül 2012’de Afyonkarahisar'daki askeri kışlada meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili dava, bugün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

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Mühimmat deposu patlamasına ilişkin dava görülmeye başlandı

Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, patlamada şehit olan askerlerin yakınları da katıldı.

Şehit yakınlarının avukatları, tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasını, yeniden keşif yapılmasını ve kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.

Müşteki avukatları, davada adı geçen Emekli Albay Veysel Özbay ile halen görevde olan Binbaşı Ali Duran ve görevinden istifa eden Üsteğmen Tuncay Aydın hakkında FETÖ bağlantısı olup olmadığının da araştırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti ise, yeniden keşfin ve sanıkların tutuklanması talebinin reddine karar vererek duruşmayı 6 Mart 2018'e erteledi.

2012 yılında Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki bir cephanelikte meydana gelen patlamada 25 asker şehit olmuştu. 

Kaynak: TRTHABER 

Etiketler: afyonkarahisar, mühimmat deposu patlama, şehit, dava, mahkeme
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