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Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda TRT ekibine saldırı

Seçim sürecinde hedef alınan TRT, seçim gününde de saldırıya uğradı. CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda TRT ekibine çirkin bir saldırı daha yapıldı.

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TRT ekibinin kamerası kırıldı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Yalova'daki Saffet Çam Ortaokulu'nun 1 nci katında Muharrem İnce 118 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ardından kameralara dönerek açıklama yaptı. İnce'yi TRT ekibinden Muhabir Halit Yılmaz ve Kameraman Nurdoğan Süer'de, takip ediyordu.

Cumhurbaşkanı adayı İnce dışarı çıkmak için merdivenlere yöneldi. Arkasında TRT ekibi vardı. Ne olduysa o sırada oldu. 

Sözlü taciz edilen TRT ekibi fiziki saldırıya da uğradı. Saldırıya karşılık vermeyen TRT ekibinin kamerası o sırada kırıldı.

TRT ekibi yaşanan çirkin saldırı sonrası şikayette bulundu. Emniyet, faillerin yakalanması için çalışma başlattı. 

TRT ekibine ilk saldırı İzmir'de gerçekleşmişti

Gaziantep'te düzenlenen CHP mitinginde de hedefte TRT ekibi vardı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin haftaiçi Gaziantep'te düzenlediği mitingi takip eden TRT Haber aracına da bir grup partili tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulmuştu.

Muhabir ve kameramanları taşıyan araca ellerindeki bayraklarla ve tekme darbeleriyle saldıran grup, aynı zamanda sözlü saldırı da gerçekleştirmişti.

TRT, adayların mitinglerini, seçim yayınlarını büyük bir hassasiyetle ve adalet hassasiyetiyle sürdürmesine rağmen, siyasi olarak hedef alınmıştı.

Gaziantep'te gerçekleşen olay, seçim yayınlarının ve mitinglerin verilmediği iddia edilen anlarda dahi yayında olan TRT'nin hedef haline getirilmesi sonrası düzenlenen ikinci saldırıydı.

Kaynak: TRT Haber

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