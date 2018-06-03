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Muharrem İnce ile Trabzonlu vatandaş arasında yaşanan ilginç diyalog

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Eyüp Sultan Türbesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Trabzonlu bir kadın ile Muharrem İnce arasında ilginç bir sohbet yaşandı.

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CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, İstanbul'da Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Trabzonlu Ayşe Yazıcı'yla aralarında ilginç bir diyalog yaşandı.

"Bisikletle çıkman çok komikti"

Yazıcı'nın "Senin Trabzon'a bisikletle çıkman çok komik geldi " sözleri üzerine İnce, "Bisikleti oraya getirdiler, ben getirmedim" yanıtını verdi.

Bu sefer de Yazıcı, "Binmeseydin. Sen nasıl Cumhurbaşkanı olacaksın? Herkesin dediğini yaparsan?" dedi. 

"AK Parti'ye vereceğim"

Muharrem İnce sohbet ettiği Ayşe Yazıcı'dan oy istedi. Bunun üzerine Yazıcı, "Yok ben AK Parti'ye vereceğim, yalan konuşamam. Vallahi ben AK Parti'ye oy vereceğim." dedi. 

"1 lira bıçak parası vermedim"

İnce, ikna etmeye çalıştı ama o ikna çabasına, Trabzonlu kadın neden Ak Parti’ye oy verdiğini anlatarak yanıt verdi.

"Ben mide ameliyatı olacağım Çapa'ya gittim. Hocamla konuştum. Bana dedi ki, ameliyat olacaksın. Dedi bana ki 5 bin bıçak parası. Zaten dedim devlet veriyor. Ne bıçak parası. Bunu, Allah razı olsun Tayyip'ten, kaldırdı.1 lira da bıçak parası vermedim."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Muharrem İnce, eyüp sultan türbesi
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