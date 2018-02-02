Muhafız Alayı darbe girişimi davasında eski havacı yaver ifade verdi

Cumhurbaşkanlığı eski havacı yaveri binbaşı Erkan Kıvrak, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek savunmasına başladı.

Sanık Kıvrak, 11 Temmuz 2016'da İstanbul'da görevli olduğunu ve Cumhurbaşkanı ile ailesini tatile kendisinin uğurladığını, ardından da Ankara'ya gelerek görevine devam ettiğini söyledi.

Muhafız alayı darbe girişimi davasında itiraf

Amiri konumundaki eski başyaver Ali Yazıcı ile 14 Temmuz'da bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kıvrak, Yazıcı'nın kendisine, "İlk defa cumhurbaşkanının yanında olamayacağı için mahcubiyet duyduğunu" söylediğini ileri sürdü.

Görüşmenin gizli bir toplantı niteliğinde olmadığını iddia eden Kıvrak, Yazıcı'nın kendisine Antalya ve Marmaris'teki programlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmesi emrini verdiğini, Yazıcı'nın da daha sonra Antalya'ya gideceğini söylediğini dile getirdi.

Başyaver Cumhurbaşkanının yerini sormuş

Kıvrak, 15 Temmuz akşamı askeri hareketliğin başlamasından sonra Yazıcı'nın kendisini aradığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nerede olduğunu sorduğunu, kendisine de emniyetli bir şekilde beklemesi emrini verdiğini ifade etti.

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini tespit edip darbecilere bilgi aktardığına ilişkin suçlamaları kabul etmeyen Kıvrak, Başyaver Ali Yazıcı'nın, cumhurbaşkanının kaldığı oteli bildiğini iddia etti.

Üzerine atılı "FETÖ üyesi olmak" suçlamasını da kabul etmeyen Kıvrak, FETÖ elebaşını medyadan tanıdığını ve Fetullah Gülen'i, insanların dini duygularını sömüren bir şarlatan olarak gördüğünü söyledi.

Darbecilerle hareket etmediğini belirten Kıvrak, tahliye ve beraatini talep etti.

Davanın görülmesine pazartesi devam edilecek.

Kaynak: AA