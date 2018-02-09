Muhafız Alayı darbe girişimi davasında ara karar öncesi mütalaa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 534 kişinin yargılandığı davada, duruşma savcısı ara karar öncesi verdiği mütalaada, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı talebinde bulundu.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Davanın bugünkü oturumunda mütalaasını veren duruşma savcısı, TRT önünde bulunduğu sırada açılan ateş sonucu yaralanan müştekilerin katılma taleplerinin kabulünü istedi.

Sanıklar Ali Yazıcı, Muhsin Kutsi Barış, Fatih Yanıkkaya, Mahmut Tuncer, Mustafa Kocaaslan ve Muhammet Yılmaz hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verilmesini isteyen savcı, elde edilen yeni delil ve bilgiler ışığında tüm sanıkların eski ve son ikamet, görev yerleri dahil yapılacak sosyal çevre araştırmasıyla diğer FETÖ bağlantılarını gösterir tüm delil ve bilgilerin toplanması için Ankara Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını talep etti.

ByLock kullandığı tespit edilen sanıkların HTS kayıtlarıyla ByLock içeriklerinin getirilmesine mütalaasında yer veren iddia makamı, şahsi ve kurum telefonlarından HTS kaydı ve analiz raporu alınmayan tüm sanıkların bu kayıtlarının alınmasını da istedi.

Savcı, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin mevcut olması, atılı suçların cezasının üst sınırı da dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini mütalaa verdi.

Duruşma, öğle arasından sonra devam edecek.

Kaynak: AA