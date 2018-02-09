  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.832
    EURO 4.691
  • BIST 112604.92
    ALTIN 162.182
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Muhafız Alayı darbe girişimi davasında ara karar öncesi mütalaa

Muhafız Alayı darbe girişimi davasında ara karar öncesi mütalaa

Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin davada ara karar öncesi mütalaasını veren savcı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muhafız Alayı darbe girişimi davasında ara karar öncesi mütalaa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 534 kişinin yargılandığı davada, duruşma savcısı ara karar öncesi verdiği mütalaada, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı talebinde bulundu.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Davanın bugünkü oturumunda mütalaasını veren duruşma savcısı, TRT önünde bulunduğu sırada açılan ateş sonucu yaralanan müştekilerin katılma taleplerinin kabulünü istedi.

Sanıklar Ali Yazıcı, Muhsin Kutsi Barış, Fatih Yanıkkaya, Mahmut Tuncer, Mustafa Kocaaslan ve Muhammet Yılmaz hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verilmesini isteyen savcı, elde edilen yeni delil ve bilgiler ışığında tüm sanıkların eski ve son ikamet, görev yerleri dahil yapılacak sosyal çevre araştırmasıyla diğer FETÖ bağlantılarını gösterir tüm delil ve bilgilerin toplanması için Ankara Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını talep etti.

ByLock kullandığı tespit edilen sanıkların HTS kayıtlarıyla ByLock içeriklerinin getirilmesine mütalaasında yer veren iddia makamı, şahsi ve kurum telefonlarından HTS kaydı ve analiz raporu alınmayan tüm sanıkların bu kayıtlarının alınmasını da istedi.

Savcı, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin mevcut olması, atılı suçların cezasının üst sınırı da dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini mütalaa verdi.

Duruşma, öğle arasından sonra devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: muhafız alayı, mahkeme, FETÖ davası, fetö, bylock, ara karar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER