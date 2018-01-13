Muğlalı itfaiyecilerin komandoları aratmayan zorlu eğitimleri

İtfayeciler nerede görev çıkarsa gece gündüz demeden müdahalede bulunuyor. Bu zamansız olaylara hızlı müdahale edebilmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yaptığı sık idmanlarla kondisyonlarını koruyor.

Yangın, sel, deprem başta olmak üzere zor şartlarda çalışan itfaiyecilerin antrenmanları da zor geçiyor. Koşu, denge ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanın dozu gittikçe artıyor. Ateş çemberinde ağırlık çalışan personel, ip atlayıp, kum torbasını yumrukluyor, kamyon lastiklerine balyoz sallıyor. Böylece hem güç kazanmış hem de olaylara daha aktif ve hızlı müdahale etmiş oluyorlar.

Kaynak: TRT Haber