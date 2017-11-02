  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Muğla'daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

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Muğladaki yangın kısmen kontrol altına alındı

Datça'nın Karakuçak köyü yakınlarında Kızlan Mahallesi Harnupluk mevkinde, ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor.

Yangına, 45 arazöz, 5 dozer 100'ün üzerinde orman yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

Rüzgarın hız kesmesiyle yangının büyüme tehlikesinin kalmadığı bildirildi.

Kısmen kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 60 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Etiketler: Muğla, orman yangını
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