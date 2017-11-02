Muğla'daki orman yangınında 'kundaklama' şüphesi

Muğla'nın Kızlan Mahallesi Harnupluk Mevkisi'nde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın söndürüldü.
Yaklaşık 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü yangına 110 arazöz ve iş makinesiyle, 320 orman yangın söndürme işçisi ve vatandaşlarca müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alındığını belirten Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, ekiplerin bölgede soğutma çalışmasını sürdürdüğünü kaydetti.
Öte yandan bölgede kundaklama şüphesiyle çalışma yürüten jandarma ekipleri Aykut S. isimli şahsı gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA