Muğla'daki FETÖ operasyonunda eski yarbaya tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında açığa alınan yarbay E.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
E.K.'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan grubun kullandığı helikopterlere yakıt verilmesine karıştığı ve dönemin Hava Meydan Komutan Yardımcısı olduğu öğrenildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan yarbay E.K. 14 Mart'ta gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA