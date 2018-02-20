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Muğla'daki FETÖ davasında 10 sanığa hapis cezası

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, 10 sanık, 2 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

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Muğladaki FETÖ davasında 10 sanığa hapis cezası

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, meslekten ihraç edilen polis memurları ile örgütün sözde sorumlularının bulunduğu sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, dosyayı detaylı şekilde incelediklerini ve karar aşamasına gelindiğini söyledi.

Sanıklardan Ali Yeter'e 6 yıl 10 ay 15 gün, Bilal Temiz'e 7 yıl 6 ay, Sedat Yaslan'a 8 yıl 9 ay, Tuncay Şevkat'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan K.B, E.S, G.C, M.K. ve O.A. 2 yıl 3 ay 15 gün, M.N.Y. ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan E.Ç'nin beraatine, M.U'ya ceza verilmesine yer olmadığına, A.A'nın ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, FETÖ davası, fetö
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