Muğla'daki "ByLock" operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı "ByLock" operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden T.H.D, B.D, S.Ö. ve E.G. tutuklanırken 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Ağustos Cuma günü Muğla ve ilçelerinde arama ve gözaltı kararı çıkarılan çeşitli meslek gruplarından 37 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, "ByLock" kullanan ve Bank Asya'da hesabı tespit edilen 37 şüpheliden 31'i gözaltına alınmıştı.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.