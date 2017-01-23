  • 23 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.757
    EURO 4.039
  • BIST 83047.8
    ALTIN 146.887
Buradasınız : » » Muğla’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’da minibüs, otomobil ve iki motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muğlada zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Muhammet Ali Can(16) idaresindeki 48 Y 1077 plakalı motosiklet ve Eren Bilgin (17) yönetimindeki plakasız motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı Blok Evler Kavşağı'nda, Ergün Karataş’ın kullandığı 48 Y 1273 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada kavşağa giren Vahit Karadağ yönetimindeki 48 YV 580 plakalı minibüs, kazaya karışan araçlara çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüleri Bilgin ve Can ile motosiklette bulunan Mustafa Ünal(18) ve otomobil sürücüsü Karataş yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA

Etiketler: Muğla’da kaza, Muğla
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER