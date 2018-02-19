Muğla'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Muğla'da servis şoförleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla araçlarına Türk bayrağı ve şehitlerin fotoğraflarını asarak konvoy oluşturdu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde servis garaj alanında bir araya gelen okul servisleri, harekatta şehit olan Mehmetçiklerin fotoğraflarını minibüslerine astı.

Türk bayraklarıyla süslenen servis araçlarıyla konvoy oluşturan sürücüler, şehir turu atarak Şehitler Anıtı'ndan garaj alanına geçti.

Konvoyun geçtiği güzergahta diğer sürücüler de korna çalarak destek verirken, bazı vatandaşlar "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Muğla Servis Hizmetleri Kooperatifi Başkanı Erhan Acar, Mehmetçik'e destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren Acar, "Bugün burada Afrin'de şehit olan kahraman askerlerimizi anmak için toplandık. Burada şehitleri anmak ve onların burada bizimle olduğunu hissettirmek için toplandık." dedi.

Merkez Servis Hizmetleri Başkanı Osman Pala da kahraman Türk askerinin vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda ettiğini kaydetti.

Muğla'da okul servis hizmeti veren 137 servis aracı şoförünün Zeytindalı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldiğini vurgulayan Pala, "Mehmetçiklerimiz bizim için canlarını hiçe sayıp terör örgütlerine karşı korkusuzca mücadele ediyor. Bizler dualarımızla her an onların yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez." diye konuştu.

Kaynak: AA