  • 22 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.811
    EURO 4.673
  • BIST 115605.93
    ALTIN 163.254
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muğlada yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Bursa'dan Fethiye'ye yolcu taşıyan Ekrem K. yönetimindeki 45 FS 248 plakalı otobüs, Fethiye-Antalya karayolunun 39'uncu kilometresinde havanın yağışlı olması nedeniyle virajı alamayarak devrildi.

Kaza yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü Ekrem K. ile yolcular Ezgi Armağan, Funda Cantez, Atilla Erol, Mehmet Duymaz, Caner Özkan, Ufuk Yıldırım, Melih Küçük, Bilgenur Çengel, Ayşe Baysak, Halil İbrahim Sapar, Süheyla Topçu, Mehmet Can Karahan, Nurgül Yılmaz, Osman Sevinç, Halil Bağlıca, Osman Fatih Türk, Öykü ve Esila Taşkın, Duygu Gülenoğlu, Osman Uşaklı, Ozan Gökmen, Yıldız Atar ve Büşra Adıgüzel yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Fethiye-Antalya karayolunda ulaşım, jandarma ve polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA/İHA

Etiketler: yolcu otobüsü, Muğla, kaza, Fethiye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER