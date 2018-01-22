Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Bursa'dan Fethiye'ye yolcu taşıyan Ekrem K. yönetimindeki 45 FS 248 plakalı otobüs, Fethiye-Antalya karayolunun 39'uncu kilometresinde havanın yağışlı olması nedeniyle virajı alamayarak devrildi.

Kaza yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü Ekrem K. ile yolcular Ezgi Armağan, Funda Cantez, Atilla Erol, Mehmet Duymaz, Caner Özkan, Ufuk Yıldırım, Melih Küçük, Bilgenur Çengel, Ayşe Baysak, Halil İbrahim Sapar, Süheyla Topçu, Mehmet Can Karahan, Nurgül Yılmaz, Osman Sevinç, Halil Bağlıca, Osman Fatih Türk, Öykü ve Esila Taşkın, Duygu Gülenoğlu, Osman Uşaklı, Ozan Gökmen, Yıldız Atar ve Büşra Adıgüzel yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Fethiye-Antalya karayolunda ulaşım, jandarma ve polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA/İHA