  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.514
    EURO 4.018
  • BIST 100798.68
    ALTIN 140.787
Buradasınız : » » Muğla'da yangın

Muğla'da yangın

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın korku yarattı. Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan son anda kontrol altına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muğlada yangın

Datça'ya bağlı Emecik Mahallesi Yılancık Boğazı mevkiinde gece saatlerinde orman yangını çıktı.

Datça Belediyesi katı atık depolama alanına yakın bir yerde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Yangına itfaiye ekipleri ve 160 orman işçisi tarafından müdahale edildi.

Alevler yerleşim yerlerine 500 metre kala kontrol altına alındı. Bölgede evleri bulunan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangına müdahale eden iki orman işçisi yaralandı. Yaralı ormancılar, ambulansla Datça Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü. 

Etiketler: muğla'da yangın, Muğla
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER