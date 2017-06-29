Muğla'da yangın

Datça'ya bağlı Emecik Mahallesi Yılancık Boğazı mevkiinde gece saatlerinde orman yangını çıktı.
Datça Belediyesi katı atık depolama alanına yakın bir yerde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.
Yangına itfaiye ekipleri ve 160 orman işçisi tarafından müdahale edildi.
Alevler yerleşim yerlerine 500 metre kala kontrol altına alındı. Bölgede evleri bulunan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangına müdahale eden iki orman işçisi yaralandı. Yaralı ormancılar, ambulansla Datça Devlet Hastanesine götürüldü.
Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.