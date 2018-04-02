Muğla'da tur teknesi battı

Fethiye'de Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devreye girdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 5 bot, bir uçak ve bir helikopter ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki hücumbot ve bir helikopter, bölgeye sevk edildi. 70 kişilik tur teknesindeki tüm yolcular kurtarıldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, "Fethiye açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ekiplerin şu an bölgede çalışması sürüyor." dedi.

"Bir dalış teknesi su alarak battı"

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Tekne battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, Jandarma, 112 ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi, bir helikopter de havadan arama çalışması başlattı. Hamam Koyu mevkisinde bir dalış teknesinin su alarak battığı belirlendi. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk belirlemelere göre herhangi bir ölünün olmadığını tespit etti. Teknenin kıyıya çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Bölgede her ihtimale karşı arama faaliyeti de devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA, TRT Haber