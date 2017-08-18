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Muğla'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde hastaneye gitmek isteyen bir ailenin içinde olduğu otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Muğlada trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde hastaneye gitmek isteyen bir ailenin içinde olduğu otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hayati Gezer idaresindeki 48 U 6400 plakalı otomobil, Selimiye Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, araçta bulunanlardan Şerife Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücüyle eşi Ayşen, babası Mehmet ve oğlu Mehmet Gezer, ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşen Gezer de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ailenin, Göldere Mahallesi'ndeki evlerinden 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine tedavi olmak için yola çıktıkları belirlendi.

Etiketler: Muğla, kaza
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