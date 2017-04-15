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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Fethiye ilçesinde yayaya çarpan otomobile, arkadan gelen minibüsün de çarpması sonucubir çocuk öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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Muğlada trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Haim Koçum idaresindeki 07 SCP 22 plakalı minibüs, Çatalarık Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Berfin Geyik'e çarptı. Kazanın ardından duran minibüse ise arkadan gelen Abdurrahman Ayazoğlu (27) yönetimindeki 48 D 9881 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Geyik, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları Acil Servis önünde büyük üzüntü yaşadı.

Diğer yaralılar Abdurrahman Ayazoğlu ile Kadir Ayazoğlu (11), Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından, sürücü Haim Koçum gözaltına alındı.

Etiketler: Fethiye, Muğla, kaza
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