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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Muğlada trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Baran Aslan (21) yönetimindeki 48 LC 711 plakalı otomobil, Halil Bey Bulvarı'nda park halindeki 14 EE 754 plakalı tıra çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Aslan ve yanında yolcu olarak bulunan Gamze Aydın'ı (21) 15 dakikalık bir çalışma sonucu sıkıştıkları yerden çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Aslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edilen Aydın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Tır sürücüsü Erdal Ş. (39) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada, kısa süre önce askerlik görevinden dönen Aslan'ın babasının da 25 yıl önce Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Etiketler: Muğla, trafik Kazası, Milas
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