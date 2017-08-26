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Buradasınız : » » Muğla'da sürat teknesi yandı

Muğla'da sürat teknesi yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürat teknesinin battığı yangında 2 kişi yaralandı.

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Muğlada sürat teknesi yandı

Bodrum'da Bitez Mahallesi açıklarında karaya demirli duran "Aşkın 1" isimli yaklaşık 7 metrelik sürat teknesinde yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki tekne sahipleri, durumu sahil güvenlik, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG-101" numaralı bot, sürat teknesine su sıkarak denizden müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabilen yangında, kullanılamaz hale gelen tekne battı.

Yangında, vücutlarında yanıklar oluşan teknedeki Olgun Yıldırım ve Gökhan Karalıoğlu, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitez Liman Sorumlusu Ali Özdamar, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknenin liman dışında demirli olduğunu söyledi.

Yangının teknede meydana gelen bir patlamayla çıktığını belirten Özdamar, patlamanın nedeninin tespit edilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Polis ve sahil güvenlik ekipleri bölgede inceleme başlattı.

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