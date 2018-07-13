Muğla'da sokak köpeklerine bıçaklı saldırı

Muğla Ortaca'da şehirler arası otobüs terminalinde gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi dükkanların önünde iki sokak köpeğini bıçakladı.
Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay yerine gelen Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) ekibi, köpeklerden birinin telef olduğunu, diğerinin yaralandığını belirledi.
Bakımevine götürülen köpek tedavi altına alındı.
Suçluyu ihbar edene para ödülü
HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, olayın otogarda esnafın yanında gerçekleştiğini söyledi.
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Dağdelen, "Yaralı köpeği HAYDOS Bakımevi'nde tedaviye aldık. Köpeğin sağlık durumu iyi. Eli bıçaklı katil, inşallah bir önce yakalanır. Kişiyi ihbar edene 2 bin lira ödül vereceğiz" dedi.
Dağdelen, güvenlik kameralarının incelenmesini talep ettiklerini belirtti.
Kaynak: AA