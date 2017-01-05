Muğla'da şiddetli yağış

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede son 5 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü.

Yağış nedeniyle Kargı Mahallesi'ndeki tarım arazileri ve bazı yazlık sitelerde su baskınları yaşandı. Vatandaşların yardım istemesi üzerine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, su birikintilerinin dere ve kanallara ulaşmasını sağlamak için iş makineleriyle çalışma yaptı.

Kargı ve Mut dereleri vasıtasıyla gelen çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde ise suyun rengi değişti. Mavi bir görünüme sahip Çalış Plajı'nın rengi, yağış nedeniyle kahverengiye dönüştü.

Bir sitenin yöneticisi Osman Günerkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sitedeki zemin katların büyük bölümünü su bastığını söyledi.

Yağmur suyu drenaj hatlarının yetersiz kaldığını savunan Günerkaya, "Sitemizin alt kotlarındaki evler şu anda su içerisinde. MUSKİ ekiplerinden yardım istedik. Ekipler geçici bir önlem olarak suyun önünü açtı." dedi.

Yağmur suyunun tahliyesi için bölgeye daha büyük drenaj hatları döşenmesi gerektiğini ifade eden Günerkaya, yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

Öte yandan Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların aralıklarla pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdi.