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Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Muğla Datça'da, seyir halindeki bir yolcu otobüsü yanmaya başladı. Otobüsteki yolcuları tahliye eden şoför, olası bir faciayı önledi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:44





