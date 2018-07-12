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Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Muğla Datça'da, seyir halindeki bir yolcu otobüsü yanmaya başladı. Otobüsteki yolcuları tahliye eden şoför, olası bir faciayı önledi.

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İstanbul'dan Datça'ya giden Ahmet Uludere yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmı Datça'da alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarına durdurduğu otobüsteki 21 yolcuyu tahliye etti.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otobüsten sıçrayan alevlerin neden olduğu orman yangınına da yangın söndürme ekipleriyle karadan, helikopterle havadan müdahale edildi.

Ormanlık alan zarar gördü

Yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi, küçük bir ormanlık alan zarar gördü.

Yolcular, başka bir otobüsle Datça'ya gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA, DHA, İHA

Etiketler: yolcu otobüsü, yangın, Muğla
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