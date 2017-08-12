  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Muğla'da sahte para operasyonu

Muğla'da sahte para operasyonu

Sahte parayla alışveriş yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin yakalandığı sırada üzerinde bulunan sahte banknotu yutmaya çalıştığı öğrenildi.

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Muğlada sahte para operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte parayla alışveriş yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin yakalandığı sırada üzerinde bulunan sahte 100 liralık banknotu yutmaya çalıştığı öğrenildi.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki üç iş yerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobilin olayla ilgili olabileceği kanaatine vardı.

Ekipler, Taşyaka Mahallesi Muğla makası mevkisinde park halinde buldukları otomobildeki İ.B. (37), C.K. (27) ve B.B'yi (17) gözaltına aldı.

B.B'nin yakalandığı sırada üzerinde bulunan sahte 100 liralık banknotu yutmaya çalıştığı, ancak polis ekipleri tarafından engellendiği öğrenildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramalarda, 10 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Muğla, sahte para operasyonu
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