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Muğla'da paraşüt kazası

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan Rus pilot, yaklaşık 70 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Pilotun düşme anı amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

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Muğlada paraşüt kazası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan Rus pilot, yaklaşık 70 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Pilotun düşme anı amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

Rusya'dan yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz'e gelen İlia İvanov, atlayış yapmak için yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın bin 900 metre pistine çıktı.

Hazırlıkların ardından tekli kalkış yapan İvanov'un rüzgar nedeniyle paraşütü aniden kapandı. Yaklaşık 70 metre yükseklikten kayalık zemine düşen İvanov, ağır yaralandı.

Pistteki pilot ve görevliler İvanov'un yardımına koşarken, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi. Ölüdeniz Mahallesi'nden hareket eden ambulans olay yerine ulaştıktan sonra sağlık görevlileri İvanov'a müdahale etti.

Sedyeye alınan İvanov, ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesine götürülen İvanov, tedavi altına alındı. Bel ve bacaklarında çok sayıda kırık, başında ise darbeye bağlı kanama olduğu tespit edilen İvanov'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde kazaya müdahale eden yamaç paraşütü pilotlarından Şenol Arat, ambulansın geç geldiğini öne sürerek, duruma tepki gösterdi. Öte yandan pilotun düşme anı çevredekilerin cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Etiketler: Muğla, paraşüt kazası, babadağ
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