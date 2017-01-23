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Muğla'da otomobil uçuruma yuvarlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5'i ağır 6 kişi yaralandı.

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Muğlada otomobil uçuruma yuvarlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5'i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayşe Bulut, (48) yönetimindeki 48 AB 661 plakalı otomobil, Akyaka Mahallesi Sakar mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Dilay Güngör (21), Zeynep Nida Bulut (20), Simay Güngörmüş (11), Elifsu Yağmur Bulut (14) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Yücelen Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan, sürücü Ayşe Bulut ile Dilay Güngör, Zeynep Nida Bulut, Simay Güngörmüş, Elifsu Yağmur Bulut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler: Muğla, Ula, muğla trafik kazası
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