Muğla'da orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kısmen kontrol altına alındıktan sonra kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Zeytinköy Mahallesi'nin tamamını saran orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan ve Zeytinköy Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını gece boyunca devam etti.

Yangının diğer yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için mücadele eden yer ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale ekipleri de destek vermeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, keşif helikopteriyle çalışmaları yönlendiriyor.

Gece boyunca devam eden yangın, sabahın ilk ışıklarıyla 4 uçak, 13 helikopter ile havadan, 152 arazöz ve 700'ün üzerinde orman yangını söndürme işçisiyle de karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.