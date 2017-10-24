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Buradasınız : » » Muğla'da kuvvetli sağanak ulaşımı aksattı

Muğla'da kuvvetli sağanak ulaşımı aksattı

Kuvvetli yağışın sebep olduğu sel baskını ve taş düşmesi nedeniyle Köyceğiz-Muğla Karayolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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Muğlada kuvvetli sağanak ulaşımı aksattı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Balıklar ve Kazancı mevkilerinde dünden bu yana etkisini sürdüren sağanak, sele neden oldu.

Ilıkdere Kanyonu ve Şelale Deresi'nden gelen sel suları, karayolunu ulaşıma kapattı.

Köyceğiz Belediyesi ve karayolları ekiplerince 12 iş makinesi ve 35 personelle karayolunda çalışma başlatıldı. Otobanda yolun bir şeridi ulaşıma açılarak, trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Jandarma ve polis ekipleri, olası kazalara karşı güvenlik önlemi aldı.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, bölgeki çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Dolu, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafiğin güvenlik açısından kontrollü olarak verildiğini söyledi.

Yağışın akşam saatlerinde şiddetini artırdığını belirten Dolu, "Aşırı yağış nedeniyle karayolunda su birikmesi oldu. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Trafik güvenliğini aksatmamak adına trafiği tek şeritten veriyoruz. Kısa sürede diğer şeritleri de trafiğe açacağız. Herhangi bir mal ya da can kaybı yok." dedi.

Belediye Başkanı Ceylan ise Köyceğiz-Muğla Karayolu Balıklar mevkisinde sel baskını sebebiyle yolun bir şeridinin tamamen kapalı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla'da kuvvetli sağanak
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