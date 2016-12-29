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Muğla'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

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Muğlada kar yağışı ulaşımı aksattı

Kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu'nun bin 300 rakımlı Karabel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Başta tır ve kamyon şoförleri olmak üzere ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, yol kenarlarında araçlarına zincir taktı.

Karayolunda devam eden yağışın trafik akışını durdurmaması için ekipler aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürdü.

Fethiye'den Antalya'ya giden tır şoförü Ferhat Turunç, sürekli bu yolda çalıştığını belirterek, "Kar nedeniyle yolda mahsur kaldım. Lastiklere zincir taktım." dedi.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kar yağışı yarın etkisini kaybedecek.

Yetkililer, soğuk hava nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma için de sürücüleri uyardı. AA

Etiketler: Muğla'da kar yağışı, Muğla
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