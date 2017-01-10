Muğla'da kar ulaşımı felç etti

Muğla'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla Muğla-Aydın, Muğla-Denizli ve Muğla-Antalya karayolları ulaşıma kapandı.

Muğla-Antalya karayoluna zincirsiz çıkan tır ve otobüsler yolda kaldı. Bazı yolcular, yürüyerek şehir merkezine ulaşmaya çalıştı.

Muğla-Marmaris karayolu Kötekli mevkisinin de ulaşıma kapanması nedeniyle, birçok sürücü mahsur kaldı. Zincir ve kış lastiği bulunmayan araçlar hareket edemedi. Bazı sürücüler ise dönmek zorunda kaldı.

Menteşe ilçesinde geceden itibaren kar küreme çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, başta ana arterler olmak üzere trafiğin yoğun olduğu bölgelerin ulaşıma kapanmaması için çaba gösteriyor.

Karayolları ekipleri de kenti çevre illere bağlayan yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kar yağışının yoğun olduğu Yatağan, Kavaklıdere, Ula ve Seydikemer ilçelerinde ulaşımın aksamaması için mesai yapıyor.

Bölge trafik ekipleri, şehir merkezi girişlerinde güzergahları kapatarak, araçların geçişlerine izin vermiyor.

Bu arada, uyandıklarında çok alışık olmadıkları manzarayla karşılaşan vatandaşlardan bazıları, kardan adam yapıp, kartopu oynayarak eğlendi.

Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Ula ve Seydikemer'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti.