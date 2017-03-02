  • 02 MART 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Muğla'da kaçak göçmen operasyonu

Muğla'da kaçak göçmen operasyonu

Fethiye ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 29 sığınmacı ile yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen biri Irak uyruklu iki kişi yakalandı

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Muğlada kaçak göçmen operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 29 sığınmacı ile yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen biri Irak uyruklu iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Göcek Mahallesi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan bir grup olduğu ihbarını değerlendiren Fethiye Jandarma Komutanlığı ile Göcek Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Osman Ağa Koyu'na operasyon düzenleyen ekipler, çalılıkların arasına gizlenmiş 7'si çocuk Suriye uyruklu 29 sığınmacı yakaladı. Sığınmacıların yanında, yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen biri Irak uyruklu iki kişiyi de gözaltına alındı.

Sığınmacıların, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan K.D. ve Irak uyruklu A.A.W. ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Etiketler: Muğla, kaçak göçmen operasyonu
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