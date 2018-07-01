Muğla'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 20 yaralı

Göksel Arslan yönetimindeki midibüs, Muğla-Akyaka karayolu Sakartepe rampasında frenin patlaması sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada midibüste bulunan 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Marmaris ve Köyceğiz'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Midibüsteki yolcuların Denizli'de bir tekstil fabrikasında çalıştığı ve tatil için Marmaris'e gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA