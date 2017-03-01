  • 02 MART 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.657
    EURO 3.858
  • BIST 89320.25
    ALTIN 146.87
Buradasınız : » » Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muğlada iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Rafet Avcı (20) yönetimindeki 48 FR 390 plakalı otomobil, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Ertuğrul Boyacı (51) yönetimindeki 48 HM 631 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Avcı ile araçta bulunan Yasin Sarıhan (19) ile sürücü Boyacı ve otomobildeki Hasan Tahsin Boyacı (22) ve Fatma Boyacı yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Rafet Avcı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: Muğla, Fethiye, trafik Kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER