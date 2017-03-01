Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Rafet Avcı (20) yönetimindeki 48 FR 390 plakalı otomobil, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Ertuğrul Boyacı (51) yönetimindeki 48 HM 631 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Avcı ile araçta bulunan Yasin Sarıhan (19) ile sürücü Boyacı ve otomobildeki Hasan Tahsin Boyacı (22) ve Fatma Boyacı yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Rafet Avcı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.