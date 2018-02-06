Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin de aralarında bulunduğu kişilerin Ortaca, Dalaman ile Göcek'ten deniz yoluyla Yunanistan ve İtalya'ya kaçmalarına aracılık ettiği öne sürülen grubu takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen E.G, S.C, T.A.H, H.K, O.C. ve E.K, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan gemi kaptanı B.A'nın aynı suçtan Yunanistan'da cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA