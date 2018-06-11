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Muğla'da freni boşalan kamyon ortalığı birbirine kattı

Muğla Milas'ta freni boşalan kum yüklü kamyon, park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra iki iş yerine girdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Muğla Milas'ta, Hacıilyas Mahallesi Gümüşkesen Caddesi'nde Hasan Akkuş yönetimindeki kum yüklü kamyonun seyir halindeyken freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra girdiği iki iş yerinde büyük hasara yol açtı. Kazada kamyon şoförü Akkuş ile Oğuz ve Fahriye Fazilet Eskici hafif yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kamyon ve zarar gören otomobiller, kaza yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonun hızlı bir şekilde gelerek cadde üzerindeki otomobillere çarptığı, duramayarak yol kenarında bulunan 2 iş yerine daldığı görülüyor.

Kamyonun hızlı bir şekilde geldiğini gören caddedeki vatandaşların hızlıca etrafa kaçması da görüntülerde yer alıyor. 

Kaynak: AA

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