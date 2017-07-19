  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması: 7 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY soruşturmasında adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı.

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Muğlada FETÖ/PDY soruşturması: 7 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, dün gözaltına alınan aralarında öğretmen, işçi, üniversite öğrencisi, ev hanımının bulunduğu 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen H.S, H.H.P, M.Y, E.A.D, E.K, F.S. ve İ.A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, H.S, H.H.P, M.Y, E.A.D, E.K, F.S. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.M. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: Muğla, Fethiye, fetö/pdy soruşturması, bylock
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