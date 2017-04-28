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Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması

Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen firari eski PTT memuru yakalandı.

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Muğlada FETÖ/PDY soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen firari eski PTT memuru Marmaris'te yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, meslekten ihraç edilen firari eski PTT memuru E.K.'yı (34) gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından şüpheli E.K, Muğla'ya gönderildi.

Şüphelinin, memur olmadan önce FETÖ/PDY'ye bağlı bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Etiketler: Muğla, fetö/pdy soruşturması
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