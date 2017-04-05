  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması

Muğla'da NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığında göreve devam eden bir astsubay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Muğlada FETÖ/PDY soruşturması

Muğla'nın Marmaris ilçesinde NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığında göreve devam eden bir astsubay, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığında görevli astsubay M.Ç'yi (25) gözaltına aldı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, elektronik cihazlar ve evraka el konuldu. M.Ç, Terörle Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Etiketler: Muğla, fetö/pdy soruşturması, NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı
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