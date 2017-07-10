Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı verilen H.B, G.T, F.K. ve A.G'nin Marmaris'te oldukları belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Ankara'ya sevk edilmek üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu öğrenildi.