  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.609
    EURO 4.111
  • BIST 101014.25
    ALTIN 140.321
Buradasınız : » » Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muğlada FETÖ/PDY operasyonu

İLGİLİ HABERLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı verilen H.B, G.T, F.K. ve A.G'nin Marmaris'te oldukları belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Ankara'ya sevk edilmek üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu öğrenildi.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER