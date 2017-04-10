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Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

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Muğlada FETÖ/PDY operasyonu

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, U.K, K.K, Z.Y, E.Ş. ve B.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün gizli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları öğrenilen şüphelilerden B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğerleri "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Etiketler: Muğla, FETÖ operasyonu, tutuklama
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