Muğla'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Muğla ve ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından çalışma başlattı.
Ekiplerin Muğla ve ilçelerinde çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.