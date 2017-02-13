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Buradasınız : » » Muğla'da denizden kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu

Muğla'da denizden kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu

Muğla'da balıkçı teknesi alabora oldu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Muğlada denizden kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu

4 arkadaş balık tutmak için, Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük koyundan gece tekneyle denize açıldı.

Amatör balıkçıların kullandığı tekne kısa süre sonra alabora oldu.

Yüzerek kıyıya çıkmayı başaran Mahmut Can Baykara ve Ali Kaba, çevredekilerden yardım istedi.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri kaybolan 2 kişiyi arama çalışması başlattı.

Denizden sürdürülen çalışmalara bir helikopter de destek verdi. Ekipler bir süre sonra Soner Yıldız ve Hasret Karataş'ın cansız bedenine ulaştı.

Soner Yıldız ve Hasret Karataş'ın naaşları, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Etiketler: Muğla, akbük, tekne battı
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