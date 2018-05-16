Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı

Kumbahçe Mahallesi'nde yaklaşık iki saat süren çalışmada, dalgıçlar denizden cam, plastik şişe, mini televizyon, çekiç, tava, teneke kutu, plastik boru ve şezlong parçası çıkardı.
Atık malzemeler, teknelerle karaya getirildi.
Dalgıçlardan Öner Karaçiçek, sezonun son deniz dibi temizliğini yaptıklarını söyledi.
Deniz dibi temizliğine 2015'te başladıklarını anlatan Karaçiçek "Denizlerimizi temiz tutalım, çöpleri denize atmayalım. 'Çöplerimizi biriktirip, çöp kutularına atalım' diyerek vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalıştık" dedi.
Kaynak: AA