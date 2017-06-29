  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.504
    EURO 4.002
  • BIST 100617.69
    ALTIN 141.046
Buradasınız : » » Muğla'da çöplük yangını

Muğla'da çöplük yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çöplük alanda başlayan yangının yakındaki ormanlık alana sıçramaması için ekipler karadan müdahalede bulunuyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muğlada çöplük yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çöplük alanda başlayan yangının yakındaki ormanlık alana sıçramaması için ekipler karadan müdahalede bulunuyor.

TOKİ Mahallesi Akkaya mevkisindeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede güçlü esen rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip, itfaiye, ilk müdahale aracı, su tankeri ve iş makineleriyle müdahale ediyor.

Ekipler, alevlerin bölgenin yakınındaki ormanlık alana ulaşmaması için yer yer köpük sıkıyor.

Dumandan etkilenen görevlilere müdahale etmek üzere bölgeye 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

Yangın nedeniyle kentin etrafını yoğun bir duman kapladı.

Ekiplerin müdahalesine rağmen yangın sürerken soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi. AA

Etiketler: Muğla, muğla'da yangın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER