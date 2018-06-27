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Muğla'da çıkan orman yangınında 34 hektarlık alan zarar gördü

Muğla Seydikemer'de çıkan yangında yaklaşık 30 hektar zeytinlik, 4 hektar da ormanlık alan zarar gördü.

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Muğlada çıkan orman yangınında 34 hektarlık alan zarar gördü

Muğla Seydikemer İzzettin Mahallesi Dereboğazı mevkisindeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bölgedeki evlere doğru ilerleyen alevlere havadan 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, karadan ise 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı ve 80 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 30 hektar zeytinlik, 4 hektar da ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytinlik, seydikemer, Ormanlık, Muğla
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